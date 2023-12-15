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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер рассказал о мощности PS5 Pro и новом Xbox Журналист и инсайдер Джефф Гра...

Инсайдер рассказал о мощности PS5 Pro и новом Xbox Журналист и инсайдер Джефф Гра...

Инсайдер рассказал о мощности PS5 Pro и новом XboxЖурналист и инсайдер Джефф Грабб рассказал на своем YouTube-канале, что предполагаемые характеристики PlayStation 5 Pro, которые ранее опубликовали на форуме ResetEra, правдивы.

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