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Роналду и еще 9 игроков не полетели в Лиссабон со сборной Португалии и остались в Катаре

Роналду и еще 9 игроков не полетели в Лиссабон со сборной Португалии и остались в Катаре

Сборная Португалии полетела в Лиссабон после вылета с ЧМ-2022 не в полном составе. Как сообщила Федерация футбола Португалии, лишь 14 игроков полетели в Лиссабон после вылета от Марокко на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.

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