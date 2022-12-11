Роналду и еще 9 игроков не полетели в Лиссабон со сборной Португалии и остались в Катаре

Сборная Португалии полетела в Лиссабон после вылета с ЧМ-2022 не в полном составе. Как сообщила Федерация футбола Португалии, лишь 14 игроков полетели в Лиссабон после вылета от Марокко на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.