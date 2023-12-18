Казахстан может отправить миротворцев на Голанские высоты

Заместитель министра обороны страны Султан Камалетдинов и помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности Александр Зуев обсудили вопросы реализации миротворческих инициатив Казахстана и перспективы взаимодействия в свете поддержания проектов ООН, направленных на обеспечение мирного урегулирования кризисных ситуаций.
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