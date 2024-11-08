Прокуратура проверит конный клуб с истощенными животными в Симферополе

Ранее в социальных сетях пожаловались на неудовлетворительное состояние лошадей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, начата проверка по факту ненадлежащего содержания лошадей в одном из спортивных конных клубов Симферополя.
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