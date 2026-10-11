Никитин проверил доступность медицины в Сергаче

Губернатор Нижегородской области посетил Сергачский межрайонный медицинский центр, где пообщался с пациентами и врачами, убедившись в отсутствии проблем с записью на прием.
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