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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент 2Drots Некит: «Мы способны претендовать на победу в Кубке России. Я кидаю вызов «Зениту» – предлагаю им закинуть бабок РФС и запихнуть нас в группу с клубами РПЛ»

Президент 2Drots Некит высказался о перспективах 2D в FONBET Кубке России. – Как думаешь, на что вы способны претендовать в Кубке России? – Я думаю, мы способны претендовать на победу в Кубке России.

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