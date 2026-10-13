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Электросчётчики стали поводом для обмана жителей Мангистау

Электросчётчики стали поводом для обмана жителей Мангистау

Жителей Мангистауской области предупредили о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками АО «МРЭК» и предлагают за деньги проверить электросчётчики, передает inAktau.

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