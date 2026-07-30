В НЦ «Россия» презентовали единый бренд «Золотое кольцо»

В Национальном центре «Россия» состоялась встреча «Сделано на Золотом кольце», участники которой обсудили, как создать общую систему продвижения региональной продукции, расширить каналы ее сбыта и запустить новые межрегиональные коллаборации.
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