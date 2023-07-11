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Станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

Станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

На космодром Восточный доставлена разработанная НПО Лавочкина автоматическая станция «Луна-25», которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса спутника Земли и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

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