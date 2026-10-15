Южнокорейский фондовый рынок оказался в центре глобальной распродажи технологических акций. Индекс KOSPI снизился на 8%, до 5 527,12 пункта, продолжив падение после ухудшения настроений на американском рынке.
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