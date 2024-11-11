Карусель
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Карусель

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День рождения Мини-Мишек

День рождения Мини-Мишек

Целый год весёлых историй, больших достижений и крепкой дружбы! Задуваем свечки за каждое приключение и пробуем праздничный торт!   Не пропустите день рождения Мини-Мишек 16 ноября на телеканале «Карусель»! .

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