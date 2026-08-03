Владу вручил звание почётного гражданина Николаю Королькову

Заслуги Королькова, профессора Владимира, были отмечены званием «Почётный гражданин города Владимира» в 1996 году за вклад в развитие высшего образования и укрепление позиций Владимирского педагогического института.
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