Прокуратура выявила нарушения на пляже в Воловском районе

Прокуратура Воловского района в ходе проверки установила, что на пляже в деревне Толбузино буйками не определены границы купания, не оформлен информационный стенд, отсутствует медицинский пункт и спасательная станция с наблюдательной вышкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии