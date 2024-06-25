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Прокуратура выявила нарушения на пляже в Воловском районе

Прокуратура выявила нарушения на пляже в Воловском районе

Прокуратура Воловского района в ходе проверки установила, что на пляже в деревне Толбузино буйками не определены границы купания, не оформлен информационный стенд, отсутствует медицинский пункт и спасательная станция с наблюдательной вышкой.

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