Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассматривает сохранение освобождения от транспортного налога для владельцев электромобилей, поскольку на налоговый период 2026 года эта льгота не была заложена.
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