Год 2024-й начинался в глобальной политической прессе с анонсов чего-то важного и большого. То тут, то там трубили про предстоящий сезон выборов по всему миру.
Бег крыс
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Год 2024-й начинался в глобальной политической прессе с анонсов чего-то важного и большого. То тут, то там трубили про предстоящий сезон выборов по всему миру.
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