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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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ГОСТ на куличи просят ввести в России, — СМИ

ГОСТ на куличи просят ввести в России, — СМИ. Общественники считают, что без стандарта производители выдают кексы за куличи, вводя людей в заблуждение☝️.

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