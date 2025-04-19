ГОСТ на куличи просят ввести в России, — СМИ. Общественники считают, что без стандарта производители выдают кексы за куличи, вводя людей в заблуждение☝️.
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ГОСТ на куличи просят ввести в России, — СМИ. Общественники считают, что без стандарта производители выдают кексы за куличи, вводя людей в заблуждение☝️.