Смехотерапия

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  • Владимир Афанасьев
    кто присмотрелся к черепахам, совет, присмотритесь к воронам, всю жизнь в движении, а живут не меньше, чем черепахи.  😁Юмор из интернета...
  • Ирина Данилова
    Замечательные весёлые открытки😍👏👍 Благодарю🌷🙂17 весёлых открыт...
  • Василий
    А вот наказывать здесь как раз и не надо, иначе в следующий раз может промолчать. Но "разбор полётов" должен быть обя...Рассказ не про са...

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