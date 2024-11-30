В Казахстане объявили в розыск владельца космического корабля «Буран»

Разыскиваемый родился в 1974 году.В Казахстане объявили в розыск предпринимателя Даурена Мусу, который владеет экземпляром советского космического корабля «Буран».
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