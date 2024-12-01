Физиолог Крымцева: сон на животе приводит к сдавливанию органов

Сон на животе затрудняет дыхание и приводит к сдавливанию внутренних органов. Об этом сообщила "Известиям" доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева.
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