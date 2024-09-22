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Царьград

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В Самаре лесоводы собрали больше 6 тонн желудей

В Самаре лесоводы собрали больше 6 тонн желудей

В этом году лесоводы региона запланировали собрать 7 тонн семян лесных растений, среди которых преобладают семена дуба черешчатого — чуть больше 6 тонн.

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