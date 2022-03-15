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«Тела наемников, столбы дыма, всюду разрушения» — результат удара ВС РФ по базе «Яворов»

«Тела наемников, столбы дыма, всюду разрушения» — результат удара ВС РФ по базе «Яворов»

13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ракетном ударе высокоточным оружием по находящимся на западе Украины объектам, где шел сбор иностранных наемников, а также находились склады натовского оружия.

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