РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ТУПИКОВОЙ ВЕТВЬЮ

По мере того, как неизбежный крах украинской государственности становится всё очевиднее, находящиеся в России украинские политики начинают чаще и активнее говорить о необходимости привести к власти на Украине тех, кто будет работать в интересах народа, имея в виду себя.
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