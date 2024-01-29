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РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ТУПИКОВОЙ ВЕТВЬЮ

РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ТУПИКОВОЙ ВЕТВЬЮ

По мере того, как неизбежный крах украинской государственности становится всё очевиднее, находящиеся в России украинские политики начинают чаще и активнее говорить о необходимости привести к власти на Украине тех, кто будет работать в интересах народа, имея в виду себя.

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