Меморандум о сотрудничестве подписали главы министерств просвещения России и Абхазии

Меморандум о сотрудничестве подписали главы министерств просвещения России и АбхазииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве, а также совместный план мероприятий.