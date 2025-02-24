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Меморандум о сотрудничестве подписали главы министерств просвещения России и Абхазии

Меморандум о сотрудничестве подписали главы министерств просвещения России и Абхазии

Меморандум о сотрудничестве подписали главы министерств просвещения России и АбхазииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве, а также совместный план мероприятий.

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