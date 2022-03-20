Виралайф

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Любимое блюдо из 90-ых. Окорочка (ножки Буша) в духовке. Без изысков, но просто и вкусно. Ностальгия

Любимое блюдо из 90-ых. Окорочка (ножки Буша) в духовке. Без изысков, но просто и вкусно. Ностальгия

Это было самое вкусное, что мы ели в 90-ые. После пустых магазинных полок, куриные окорочка, привезенные из Америки в качестве гуманитарной помощи, казались настоящим деликатесом.

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