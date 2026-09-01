Германия официально обвинила Россию в атаке БПЛА на аэропорт Лейпцига

Украинские грузовые самолеты «Антонов» в аэропорту Лейпциг/Галле в Шкойдице, Германия, 5 августа 2026 года © Axel Schmidt/Reuters Правительство Германии обвинило Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и приняло решение о закрытии Русского дома в Берлине и генконсульства РФ в Бонне.
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