Си Цзиньпин в рамках саммита G20 призвал снять односторонние санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 во вторник призвал снять односторонние санкции и противостоять политизации и вепонизации как продовольственных, так и энергетических вопросов.
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