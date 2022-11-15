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Си Цзиньпин в рамках саммита G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин в рамках саммита G20 призвал снять односторонние санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 во вторник призвал снять односторонние санкции и противостоять политизации и вепонизации как продовольственных, так и энергетических вопросов.

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