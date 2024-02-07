В Майкопе продолжается традиционная спартакиада школьников

В столице Адыгеи проходит ежегодная спартакиада среди школьников. В конце января и начале февраля состоялись состязания по волейболу среди мужских и женских команд, где приняли участие юноши из 18 школ Майкопа и девушки из 16 образовательных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)