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В Майкопе продолжается традиционная спартакиада школьников

В столице Адыгеи проходит ежегодная спартакиада среди школьников. В конце января и начале февраля состоялись состязания по волейболу среди мужских и женских команд, где приняли участие юноши из 18 школ Майкопа и девушки из 16 образовательных учреждений.

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