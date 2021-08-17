В Кемеровской области - Кузбассе полицейские и общественники провели профилактическое занятие для воспитанников дома детского творчества

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОМВД России по Тисульскому району совместно с членом Общественного совета Еленой Паниной встретились с воспитанниками дома детского творчества поселка городского типа Тисуль.
В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОМВД России по Тисульскому району совместно с членом Общественного совета Еленой Паниной встретились с воспитанниками дома детского творчества поселка городского типа Тисуль.
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