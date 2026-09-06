Маркифф Моррис не верит, что Кавай не знал о махинациях: «Слишком много денег, чтобы не знать!»

Экс-игрок НБА Маркифф Моррис отреагировал на слова инсайдера ESPN Шэмса Чарании, который заявил, что Кавай Ленард не знал об обходе потолка зарплат в « Клипперс », возложив все контрактные и финансовые полномочия на своего дядю Денниса Робертсона.