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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркифф Моррис не верит, что Кавай не знал о махинациях: «Слишком много денег, чтобы не знать!»

Экс-игрок НБА Маркифф Моррис отреагировал на слова инсайдера ESPN Шэмса Чарании, который заявил, что Кавай Ленард не знал об обходе потолка зарплат в « Клипперс », возложив все контрактные и финансовые полномочия на своего дядю Денниса Робертсона.

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