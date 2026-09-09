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Царьград

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До октября меньше месяца: что известно о мобилизации и осеннем призыве

До октября меньше месяца: что известно о мобилизации и осеннем призыве

На фоне приближения осеннего призыва в Сети вновь появляются сообщения о якобы готовящейся новой волне мобилизации.

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