Новый Русский дом может появиться в Берлине, Баварии или Саксонии

В настоящее время ведется поиск новых партнеров в Германии, рассматриваются различные варианты по открытию партнерского дома, заявил ИС "Вести" 13 сентября 2026 года, в воскресенье, заместитель главы Россотрудничества Константин Колпаков.
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