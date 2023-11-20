Хватит вот этого «общество виновато»

Роман В

Статья крайне волюнтаристская. И взгляды и суждения у автора крайние. Если в отношении взрослых т.н. релокантов, он во многом прав, то в отношении детей, не прав вовсе. И в отношении рождаемости тоже. Рождаемость не только деньгами стимулируется. Еще и то самое воспитание, играет большую роль. А так же и система ценностей, принятая в обществе. А у нас теперь какая система ценностей? Насаждаемая, в том числе и самим Путиным. В общем, еще один запутинец отмочил - собрал все в кучу, не от большого ума конечно.