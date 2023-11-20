Государство опять должно Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».
Хватит вот этого «общество виновато»
Комментарии
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Роман В
Статья крайне волюнтаристская. И взгляды и суждения у автора крайние. Если в отношении взрослых т.н. релокантов, он во многом прав, то в отношении детей, не прав вовсе. И в отношении рождаемости тоже. Рождаемость не только деньгами стимулируется. Еще и то самое воспитание, играет большую роль. А так же и система ценностей, принятая в обществе. А у нас теперь какая система ценностей? Насаждаемая, в том числе и самим Путиным. В общем, еще один запутинец отмочил - собрал все в кучу, не от большого ума конечно.
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8 час.
Александр Рожков
Ставлю лицемерам пальцем вниз, а выходит вверх. Перед выборами то как стараются врать. Какие времена, такие и нравы!
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8 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Согласна на все 100 с автором ,слишком много баловства, всяческих льгот, и результат- вырастают недоросли, порой ужасно глупые и бездарные, но с высокими амбициями
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6 час.
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