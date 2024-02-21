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Обмен Медведчука и «Железный купол»: Во что обошёлся России израильский кукиш г-ну Зеленскому

Обмен Медведчука и «Железный купол»: Во что обошёлся России израильский кукиш г-ну Зеленскому

  Сложная многоходовка: Иностранных наёмников, захваченных в Мариуполе в плен, Москва использовала, чтобы не дать Киеву прикрыться израильской системой ПВО Внезапно из долгого и почти полного информационного небытия вышел Виктор Медведчук, бывший глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы.

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Комментарии
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Sergiy Che
Это Гоги Михалёва наследственное определение...))) Самокритично))
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7 час.
Андрей Stan
Ну, вполне жизнеспособная версия... ))) Хотя ход и роль настоящих действующих лиц этой истории, мы вряд ли узнаем... )))
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не верю. Точка
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25 мин.

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