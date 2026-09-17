Федрезерв впервые за три с лишним года поднял ставку

Кевин Уорш считает приоритетом борьбу американского центробанка с инфляцией.AP/TASS Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уоршчитайте на monocle.
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