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Федрезерв впервые за три с лишним года поднял ставку

Федрезерв впервые за три с лишним года поднял ставку

Кевин Уорш считает приоритетом борьбу американского центробанка с инфляцией.AP/TASS Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уоршчитайте на monocle.

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