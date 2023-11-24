Российские средства РЭБ сбивают ракеты НАТО

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Издание The Economist пишет, что Россия в зоне спецоперации применяет высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяющие сбивать с курса ракеты, переданные ВСУ странами НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии