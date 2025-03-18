Нарисованная дорога обманула автопилот Tesla

Tesla на автопилоте движется прямо к нарисованной на стене дороге / © Mark Rober Производитель электромобилей Илона Маска полностью отказался от лидаров, которые его многочисленные конкуренты использовали для обнаружения объектов на дороге в течение многих лет.
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