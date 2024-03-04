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Историю беременной жительницы Владивостока покажут на всю страну: рак у мужа и риски у ребенка

Историю беременной жительницы Владивостока покажут на всю страну: рак у мужа и риски у ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта, ФедералПресс. Новый выпуск шоу «Беременна в 45» снимали во Владивостоке. У героини Анны оказалась непростая история: беременность в 45, рак у мужа и подозрения на отклонения у ребенка.

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