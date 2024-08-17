В Тамбове пункт приёма стеклотары переоборудуют под кофейню

В центре Тамбова бывший пункт приёма стеклотары переоборудуют под кофейню. Небольшое строение находится по улице Октябрьская, 10 – между Домом купца Суворова, где сейчас располагается ресторан, и пятиэтажкой.
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