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Царьград

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Как пережить окончание новогодних праздников: советы психологов

Как пережить окончание новогодних праздников: советы психологов

Эксперты рассказали, что такое "постновогодний синдром" и как его пережитьПсихологи в беседе с ТАСС рассказали о том, как с наименьшими потерями вернуться в повседневный ритм жизни, когда все мандарины и оливье уже съедены.

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