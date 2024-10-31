«Хочу, чтобы после нас что-то осталось»: как детям с ДЦП из Лисичанска помогают в Челнах

О том, как челнинский фонд, созданный бабушкой девочки с тяжелой формой ДЦП, сначала помогал ребятам из Татарстана с таким же заболеванием, а спустя годы протянул руку помощи маленьким жителям Лисичанска и их родителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии