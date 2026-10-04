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Царьград

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В Кольцово детям выдают посадочные талоны-раскраски

В Кольцово детям выдают посадочные талоны-раскраски

В аэропорту Кольцово на семейной стойке регистрации дети бесплатно получают специальные посадочные талоны с раскраской и полями для имени, любимой игрушки и маршрута.

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