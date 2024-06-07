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«КАМАЗ» поставит в Дагестан более 60 автобусов для модернизации городского транспорта

«КАМАЗ» поставит в Дагестан более 60 автобусов для модернизации городского транспорта

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с заместителем генерального директора ПАО "КАМАЗ" Андреем Чурсиновым.

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