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Царьград

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В ход пошли рельсы и лисьи норы: боец Гач рассказал, как ВСУ укрепляют свои позиции

В ход пошли рельсы и лисьи норы: боец Гач рассказал, как ВСУ укрепляют свои позиции

При штурме в Самойловке русские бойцы обнаружили рельсы и лисьи норы на позициях ВСУ.Украинские войска укрепляли позиции в Самойловке Запорожской области железнодорожными рельсами.

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