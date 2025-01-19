МИД пообещал наказание для виновных в зверствах в Курской области боевиков ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что виновные в зверствах над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области украинские боевики будут наказаны.
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