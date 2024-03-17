Дружинник в Курской области сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Доброволец из народной дружины в Курской области сбил украинский беспилотник из охотничьего ружья. Это произошло в воскресенье в одном из приграничных районов региона, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
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