Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Сейчас президент РФ Владимир Путин может создать там «буферную зону», заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя возможность членства Украины в НАТО.
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