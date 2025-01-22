Скоро ли импульс биткоина поднимет альткоины

Биткоин в настоящее время сталкивается с трудностями в поддержании цены выше $105 000. Несмотря на стабильную консолидацию на этих повышенных уровнях, перспективы многих альткоинов остаются мрачными, поскольку они продолжают отставать от прошлогодних показателей.
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