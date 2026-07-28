Трамп: вопрос с истребителями F-35 для Эрдогана я решу без советов Нетаньяху Никто не смеет указывать США, какое и кому оружие поставлять, заявил.
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Трамп: вопрос с истребителями F-35 для Эрдогана я решу без советов Нетаньяху Никто не смеет указывать США, какое и кому оружие поставлять, заявил.
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