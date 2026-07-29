Показаны кадры уничтожения пяти украинских ДРГ на окраине Константиновки

Хотя Константиновка в ДНР полностью освобождена в начале этого месяца, наши войска продвигаются далее на запад, украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток зайти на окраины города.
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