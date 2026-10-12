Чха Чжун Хван пропустит предстоящий сезон, Дикиджи — первый в списке запасных на этапы Гран-при ISU

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван сообщил, что принял решение пропустить предстоящий сезон. «Тщательно всё обдумав, решил, что не буду выступать за национальную команду на соревнованиях в предстоящем сезоне», — написал он в соцсетях.