Чха Чжун Хван пропустит предстоящий сезон, Дикиджи — первый в списке запасных на этапы Гран-при ISU

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван сообщил, что принял решение пропустить предстоящий сезон. «Тщательно всё обдумав, решил, что не буду выступать за национальную команду на соревнованиях в предстоящем сезоне», — написал он в соцсетях.
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